Марлон Мораес вернулся из отставки ради контракта с PFL

Бывший чемпион WSOF Марлон Мораес (32-10) решил вернуться из отставки, подписав контракт с лигой PFL.

В апреле 2022 года бразилец принял решение завершить карьеру, когда потерпел четвертое поражение подряд от Сун Ядуна (19-7) на UFC Fight Night 203.

В рамках соглашения бразилец проведет в PFL несколько боев, в том числе с покинувшим UFC в июле Шейном Бургосом (15-3). Их поединок состоится в конце года, предположительно в ноябре. Об этом пишет издание ESPN.

Бургос покинул UFC, несмотря на серию из двух побед подряд. В прошлом бою он одолел Чарльза Жордена (13-6) судейским решением. Бой состоялся 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.