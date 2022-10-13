Марлон Вера не смог оценить уровень О'Мэлли в преддверии его боя с Яном

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (20-7) заявил, что Шон О'Мэлли (15-1) лишь дважды дрался с бойцами высокого уровня, и ни в одном из этих боев он не вышел победителем.

«Шон лишь дважды за карьеру дрался с бойцами высокого уровня, — подчеркнул Вера на подкасте Submission Radio. — В первый раз ему надрали задницу, во второй раз он ткнул сопернику в глаз, и бой остановили. До тычка в бою с Муньосом мы ничего нового в Шоне не увидели. Они не хотели драться друг с другом. Они только били друг друга лоу-киками. Поэтому трудно сказать, какой у О'Мэлли уровень».

Вера нанес О'Мэлли единственное поражение в карьере, победив техническим нокаутом в первом раунде. Следующий бой О'Мэлли проведет против Петра Яна (16-3) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.