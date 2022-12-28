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Допинг

Сегодня, 09:50

Марлон Вера: «Есть препарат, который за ночь выводит следы допинга»

Давид Хачатрян
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера (20-7) считает, что будет странно, если бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-5) возобновит карьеру. Также он заявил, что есть препарат, который скрывает допинг в организме бойца.

«Если он (Диллашоу. — Прим."СЭ») вернется, то это будет странно, потому что ранее у него был позитивный тест на допинг, — сказал Вера в подкасте Майкла Биспинга. — К тому же он заверил, что завершает карьеру. Когда ты уходишь в отставку, тебя убирают из пула USADA.
Я уверен, что бойцы употребляют допинг и по сей день. Я в этом уверен. Я слышал, что есть препарат, который за одну ночь скрывает из твоего организма следы допинга. Но лично я скорее умру, чем буду обманывать".

Диллашоу в последнем бою проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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