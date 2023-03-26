Марвин Веттори отправил в нокдаун профессионального боксера

29-летний боец UFC Марвин Веттори (19-6) на боксерском мероприятии The Italian Dream в Милане, Италия, несколько раз ударил своего соотечественника, боксера и рэпера Омара Нгуале Илунгу (23-2).

Изначально конфликт начался между Илунгой и рэпером Тони Эффе. В ходе потасовки вмешался Веттори и плотно ударил Илунгу. Причина конфликта не раскрывается.

Веттори в прошлом бою победил Романа Долидзе (12-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 286. Турнир состоялся 18 марта в Лондоне, Великобритания.