Mash: Боец ММА Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково

Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на мужчину в аэропорту Внуково.

По информации Mash, 26-летний россиянин подрался с туристом из-за того, что вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров. В ситуацию вмешались друзья спортсмена, которые быстро отреагировали и вмешались до прибытия полиции.

Вместе с бойцом, предварительно, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Обоих задержали и после дачи показаний отпустили домой.