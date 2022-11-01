Боец ММА Писарев мог умереть из-за отравления арбузом

Предварительной причиной смерти бойца ММА Александра Писарева могло стать отравление арбузом, сообщает РЕН ТВ.

33-летнего бойца госпитализировали 30 октября. По словам тренера Магомеда Камилова, бойцу стало плохо после съеденного арбуза. Скорая помощь дважды приезжала к спортсмену. Писарев и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Александра спасти не удалось.

Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, финалист чемпионата Европы по смешанным единоборствам.

Статистика спортсмена в ММА: три победы и два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года, уступив Максиму Усояну.