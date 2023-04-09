Масвидаль: «Я больше не чувствую себя, как раньше, когда выхожу в клетку»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) после поражения Гилберту Бернсу (22-5) рассказал, почему решил завершить карьеру.

«Спасибо всем, кто пришел, здесь я начинал мою карьеру, провел 50 с чем-то боев, 20 лет. Иногда твой любимый баскетболист больше не забрасывает трехочковые, любимый квотербек теряет мяч, я больше не чувствую себя так как раньше, когда выхожу в клетку. UFC приехали сюда 20 лет назад и вдохновили меня преследовать мечту все эти 20 лет, надеюсь, и я вдохновил кого-то, неважно, в мире спорта или в развлекательном бизнесе. Я люблю этот спорт, я мультимиллионер теперь, хотя начинал и у меня ни хера не было. И еще хочу выразить уважение лучшему президенту в истории, который сидит сегодня здесь, я люблю этого парня. У нас также лучший губернатор в истории, здесь, во Флориде, давайте сохраним Флориду свободной. И давайте лишим власти, вы-сами-знаете-кого [Байдена], и заменим этого засранца», — сказал Масвидаль.