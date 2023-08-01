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Сегодня, 07:26

Масвидаль поставил 100 тысяч долларов на победу Порье на UFC 291: «Простите, дети, теперь вам придется ходить в государственную школу»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) признался, что поставил крупную ставку на своего товарища Дастина Порье (29-8) в реванше с Джастином Гейджи (25-4).

«Я делаю ставки, которые, наверное, делать не стоит. Я поставил 100 000 долларов на Дастина Порье [в бою с Гейджи]. Дети, простите меня. Теперь вам придется ходить в государственную школу.

Я чувствовал, что Дастин диктовал темп и наносил больше ударов в первом раунде. Все складывалось в пользу Дастина, а потом началась война, понимаете? Джастин посмотрел вниз и пропустил удар, и он поймал моего брата. Это был идеальный удар.

Это был чертовски сильный удар. Дастин выглядел в самой лучшей форме, и, конечно, он мой товарищ по команде, поэтому я желал ему победы —? я хотел, чтобы он победил, понимаете? Так что снимаю шляпу перед Джастином. Отличный бой», — сказал Масвидаль в интервью TNT Sports.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Хорхе Масвидаль
ММА
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