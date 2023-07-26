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Сегодня, 06:36

Масвидаль предложил Аскрену подраться по правилам бокса. Аскрен ответил

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) заявил, что готов дебютировать в боксе против экс-бойца UFC Бена Аскрена (19-2).

«Я слышал, что Бен Аскрен сказал, что он готов выйти из отставки, чтобы сразиться со мной. Он хотел ММА, но ради него я бы выступил в боксе, чтобы не ударить его коленом в лицо. Эй, Бен, я надеру тебе задницу, заложив обе руки за спину. Бен так плохо боксирует.

Слушай, Бен, я дам тебе реванш только в боксе, засранец. Я не смогу ударить его коленом в лицо, так? Может, теперь Бен сможет «добиться своего». Эй, Бен, поцелуй меня в задницу. Если ты выйдешь из отставки, я отправлю тебя обратно, засранец», — сказал Масвидал в интервью TMZ.

В свою очередь Аскрен заявил, что не будет боксировать с Масвидалем.

«Нет, я не собираюсь боксировать с Хорхе. Если Хорхе действительно был бы BMF, то он согласился бы на реванш в ММА и не был бы трусом. Я поддерживаю отличную форму в отставке. У меня нет желания драться с кем-либо, кроме этого неудачника Хорхе», — сказал Аскрен в соцсетях.

Масвидаль победил Аскрена нокаутом за 5 секунд, что стало самым быстрым нокаутом в истории UFC. Бой состоялся 6 июля 2019 года на UFC 239.

Хорхе Масвидаль
ММА
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