Масвидаль призвал Эдвардса принять с ним бой

11-й номер рейтинга полусреднего веса Хорхе Масвидаль (33-16) обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу (20-3) в Twitter.

«Я никогда не вставал на колени и ни у кого ничего не просил. Если ты встаешь на колени, то это твоя вина, — написал Масвидаль. — Я тебя не осуждаю. Прими вызов, получи большой гонорар, получи матч-реванш и в то же время разбитое лицо».

Ранее Эдвардс написал, что Масвидаль может получить с ним бой, если встанет на колени и будет обращаться к нему «Мистер Эдвардс».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.