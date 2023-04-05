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Сегодня, 13:45

Масвидаль: «Как Ковингтон будет драться с Леоном? Я ведь якобы нанес ему черепно-мозговую травму»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) удивлен, что Колби Ковингтон (17-3) получил бой за титул.

«Колби не достоин титульного боя, — сказал Масвидаль Sports Illustrated. — Колби не будет драться с Леоном Эдвардсом. Причина, по которой мне предъявили обвинения, — это якобы то, что я ударил его и этим вызвал у него черепно-мозговую травму. Как, черт возьми, ты собираешься драться с травмой мозга? Да никак.
Как и Колби, Леон — парень, который не может продавать бои, особенно в США. Ни один из этих парней не интересен фанатам. Однако я привлекаю внимание фанатов. У нас с Леоном есть история. Я дал ему по лицу, и все, что он смог сделать — это попробовать мои кулаки на вкус. В следующий раз он получит шведский стол. Я — его кошмар, и этот кошмар воплотится в жизнь».

Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом (21-5) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
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