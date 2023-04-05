Масвидаль — о бое с Бернсом: «Ожидайте чистого насилия»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что его поединок с Гилбертом Бернсом (21-5) обещает быть зрелищным.

«Я уважаю Гилберта, — сказал Масвидаль Sports Illustrated. — Я давно знаю его и те круги, в которых он вращается. Ничего личного, но в ночь боя я постараюсь разбить ему лицо.

Я собираюсь сделать все возможное, чтобы сбрасывать бомбы. Фанаты хотят увидеть насилие, увидеть двух отморозков, которые хотят победить во что бы то ни было. Я не намерен побеждать по очкам или нюхать промежность. Вот почему люди тратят свои деньги, когда я в карде. Вот почему я любимчик фанатов. Когда вы будете ждать наш бой, то ожидайте чистого насилия».

Масвидаль подерется с Бернсом 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.