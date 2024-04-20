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Сегодня, 22:36

Материалы о драке на турнире по ММА переданы в правоохранительные органы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Материалы о массовой потасовке в октагоне на турнире Hardcore MMA переданы в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Конфликт начался после окончания боя между россиянином Аркадием Осипяном и иранцем Али Хейбати. Хейбати ударил соперника по затылку после завершения поединка. Работникам службы безопасности пришлось войти в октагон, чтобы урегулировать ситуацию.

Однако после объявления результатов боя другой боец Наби Набиев вошел в октагон и также ударил Осипяна. В потасовку вмешались и другие участники турнира.

Кроме того, перед стартом поединка Хейбати ударил ногой ринг-герл. Позже он принес извинения за свой поступок, а промоушен объявил, что лишил Али гонорара за бой.

Источник: ТАСС
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