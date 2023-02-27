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Сегодня, 15:10

Матеуш Гамрот: «Бенил Дариуш заслуживает боя с Махачевым. Он победит Оливейру»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-2) заявил, что четвертый номер рейтинга легкого дивизиона 33-летний Бенил Дариуш (22-4) должен встретиться с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (24-1).

«Я думаю, Бенил заслужил бой за титул. У него 8 или 9 побед подряд, он отличный боец, один из лучших легковесов в мире. Сейчас он будет драться с Оливейрой, и я думаю, что он одержит победу, а затем получит бой за титул», — сказал Гамрот Джеймсу Линчу.

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

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