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Сегодня, 07:52

Матеуш Гамрот может подраться с Джалин Тернером 4 марта на UFC 285

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-2) проведет свой следующий поединок против 10-го номера рейтинга Джалина Тернера (13-5) 4 марта на UFC 285, сообщает польский журналист Мацей Турски в Twitter. Гамрот уже вылетел в США.

Гамрот прошлый бой проиграл Бенилу Дариушу (22-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Тернер идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Брэда Ридделла (10-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

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