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Сегодня, 07:14

Матеуш Гамрот: «Мое выступление было не лучшим, но я воин. Хочу кого-то из топ-5»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (22-2) прокомментировал победу над американцем Джалином Тернером (18-7) на турнире UFC 285.

Гамрот одержал победу раздельным решением судей.

«Я взял бой на коротком уведомлении, мое выступление было не лучшим, но я воин, «вызов» — это мое второе имя. Каждый бой я буду расти, меня зовут Матеуш Гамрот, я из Польши. Что дальше? Дальше я хочу отвезти мою семью в отпуск, потому что после боя с Бенилом я не чувствовал, что заслужил отпуск, я очень усердно пахал. Но теперь я хочу отдохнуть. А в следующем бою я хочу кого-то из топ-5», — сказал Гамрот.

UFC
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