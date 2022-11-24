Матыцин заявил, что будет следить за боем Исмаилов — Шлеменко

Министр спорта России Олег Матыцин сказал, что будет с интересом следить за боем Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

«Мне всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство. Буду с интересом следить за подготовкой и боем», — цитирует министра спорта РЕН ТВ.

Бойцы проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.