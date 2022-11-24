Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

24 ноября, 13:12

Матыцин заявил, что будет следить за боем Исмаилов — Шлеменко

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта России Олег Матыцин сказал, что будет с интересом следить за боем Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

«Мне всегда интересно смотреть противоборство разных соперников, которые уважают друг друга и готовы в равной борьбе продемонстрировать свое мастерство. Буду с интересом следить за подготовкой и боем», — цитирует министра спорта РЕН ТВ.

Бойцы проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1049456-matytsin-o-boe-ismailova-i-shlemenko-budu-s-interesom-sledit
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Макгрегор — Хабибу: «Абсолютный трус. Отец дал бы тебе пощечину»

Шлеменко — о поединке с Исмаиловым: «Хочу, чтобы он не протянул три раунда»