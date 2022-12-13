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ММА

13 декабря, 16:07

Маурисио Руа: «На UFC 283 состоится мой прощальный бой»

Давид Хачатрян
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41-летний ветеран, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа (27-13) подтвердил, что после поединка с 26-летним украинским бойцом Игорем Потерей (18-3) уйдет из ММА.

«На нем (Потере. — Прим. «СЭ») большое давление, потому что он только-только начал карьеру в UFC. Он только пришел, а я, напротив, заканчиваю карьеру. Это точно мой последний бой. Мой долг — выложиться по максимуму в предстоящем поединке.
Я счастлив, что мой прощальный бой состоится дома, на родине. Я в UFC уже 15 лет — другого такого бойца здесь больше нет. Я дерусь на высочайшем уровне вот уже 20 лет. Я благодарен богу за все, чего я достиг в своей карьере».

Руа подерется с Потерей 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Потеря дебютировал в UFC 30 июля, проиграв Николае Негумереану (13-1) техническим нокаутом во втором раунде.

Руа идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Овинсу Сент-Прю (26-16) раздельным решением судей. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

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