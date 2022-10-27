Майк Браун назвал бой, который станет одним из самых громких в истории UFC

Главный тренер American Top Team Майк Браун уверен, что поединок Хорхе Масвидаля (33-16) с Гилбертом Берном (20-4), либо с Конором Макгрегором (22-6), либо с Леоном Эдвардсом (20-3) может стать одним из самых громких в истории UFC.

«Я хочу, чтобы Хорхе вернулся ради громкого боя, от которого люди будут в восторге, — сказал Браун MMA Junkie. — У нас есть Гилберт [Бернс], Конор [Макгрегор], Леон Эдвардс. Каждый из них звезда. Поставьте Хорхе с любым из них, и вы получите один из самых продаваемых турниров за всю историю.

Сейчас Хорхе усердно занимается в зале. Он пашет больше, чем кто-либо. Безумно осознавать, что он — парень, за плечами которого 50 боев, — оттачивает в зале много новых приемов и инструментов для победы».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.