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Сегодня, 11:57

Майк Перри подерется с Эдди Альваресом на голых кулаках 2 декабря

Давид Хачатрян
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Экс-бойцы UFC Майк Перри (3-0) и Эдди Альварес (1-0) проведут поединок на голых кулаках 2 декабря в турнире BKFC 56 в Солт-Лейк-Сити, США. Бой станет главным событием вечера. Об этом сообщил глава лиги Давид Фельдман в эфире The MMA Hour.

Перри до сих пор не проигрывал бои на голых кулаках. Он одержал победы над такими бойцами, как Джулиан Лейн, Майкл Пейдж и Люк Рокхолд.

Альварес провел на голых кулаках один бой, одолев Чед Мендеса раздельным решением судей. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Брумфилде, США.

Майк Перри
Эдди Альварес
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