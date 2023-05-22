Майкл Биспинг дал совет Конору перед его боем с Чендлером

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6) следует вернуться к тренировкам и соблюдать диету.

«Сейчас май, значит, через полгода он (Макгрегор. — Прим. «СЭ») должен драться, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — UFC хотят сделать бой Джонса и Миочича на «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре, значит этот бой [Макгрегора и Чендлера] состоится на «Ти-Мобайл Арене» в декабре. Сейчас Макгрегору нужно попасть в пул тестирования. Ему нужно слезть с... чего бы он там ни принимал. Он должен отказаться от всего вкусного и вернуться к протеиновым коктейлям и кашам, и все будет хорошо. Он должен поработать, он должен тренироваться, он должен ходить в спортзал, он должен пахать».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.