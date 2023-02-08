Майкл Биспинг: «Если Макгрегор победит Чендлера, он получит бой за титул»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что в случае победы экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) над Майклом Чендлером (23-8) ирландец получит титульный шанс.

«Если Макгрегор победит Чендлера, увидим ли мы его в поединке за титул чемпиона? Это само собой разумеется, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Это 100 процентов. Просто подготовьтесь к этому морально. Независимо от того, что вы думаете, он — самая большая звезда этого спорта. Он бывший чемпион в двух весовых категориях, и он человек, на бой которого люди хотят посмотреть.

Так что если он выйдет и победит Майкла Чендлера, одного из лучших легковесов планеты, и сделает это в доминирующем стиле, я буду честен: я не буду возражать, чтобы он подрался за титул. Макгрегор против Чендлера... Я в восторге. Просто возьмите мои деньги".

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.