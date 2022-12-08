Майкл Биспинг назвал бой, который может стать классикой UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что потенциальный поединок Нейта Диаса (21-13) и Дастина Порье (29-7) мог бы стать классикой.

«Предложение Дастина Порье выглядит интересным, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Конечно, UFC пришлось бы предложить Диасу контракт на один бой. Я уверен, что многие фанаты UFC получили бы колоссальное удовольствие от этого поединка.

Гарантирую, что этот бой купят очень много человек. Нейт Диас — суперзвезда, а Дастин — любимец публики. Не знаю, согласится ли UFC дать Диасу контракт на один бой, но бой Диаса и Порье стал бы классикой».

Диас в этом году покинул UFC после 15 лет выступлений в лиге. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.