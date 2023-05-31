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Сегодня, 12:19

Майкл Биспинг опроверг, что бой Джонса и Миочича на грани срыва

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) сомневается, что информация Чейла Соннена (31-17) о том, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) подерется против россиянина Сергея Павловича (18-1) в августе, верна.

«Воспринимайте все, что говорит Чейл, с небольшой осторожностью, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Я просто говорю, что не знаю, откуда он берет информацию. Он даже не цитирует источник. Как человек, который работает в UFC, я ничего подобного не слышал.

Бой, который я хочу увидеть, — это бой Джона Джонса и Стипе Миочича. Надеюсь, поединок состоится на «Мэдисон Сквер Гарден» в конце этого года. Я чертовски надеюсь на это».

Ранее Соннен заявил, что есть большая вероятность, что бой Стипе Миочича (20-4) и Джонса не состоится и что Миочича заменит Павлович.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Чейл Соннен
UFC
ММА
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