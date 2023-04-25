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Сегодня, 11:47

Майкл Биспинг рассказал, из-за кого он потерял глаз: «Он просто кусок дерьма»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что Витор Белфорт (26-14) — самый главный мошенник в единоборствах.

«Этот парень — всеми любимый приверженец Библии. Всеми любимый лицемер и просто чертов кусок дерьма, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Это просто сносит мне крышу, из-за него я потерял глаз. Все верно, я говорю о Виторе «Феноменальном Лицемере» Белфорте.
Этот парень — самый большой мошенник в истории боевых видов спорта, и в основном это связано со стероидами. Мы не бросаем мяч в корзину, мы не пытаемся закинуть мяч в сетку, мы пытаемся вырубить наших противников до потери сознания. Если вы сознательно постоянно принимаете стероиды, я вас не уважаю. Ты не уважаешь спорт, ты не уважаешь своего соперника.
Мне пришлось драться с ним в 2013 году, и на тот момент он принимал столько стероидов, что его задница, наверное, светилась в темноте. Но что есть, то есть, я поехал в Бразилию, чтобы сразиться с этим парнем. Конечно, я заплатил самую высокую цену, потому что в итоге из-за него я потерял глазное яблоко».

Белфорт победил Биспинга техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в январе 2013 года.

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