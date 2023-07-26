Майкл Биспинг: «Аспиналл сделает с Джоном Джонсом то же самое, что и с Тыбурой»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) проиграет Тому Аспиналлу (13-3).

«Я на 100 процентов верю, что Аспиналл станет чемпионом. Более того, я знаю, что он станет чемпионом, если не случится какой-нибудь травмы или чего-то ужасного, — сказал Биспинг в интервью Sky Sports. — Сейчас чемпион в тяжелом весе Джон Джонс, один из величайших в истории. Но я не думаю, что он может сравниться с Томом. Том сделает с Джоном то же самое, что он сделал с Тыбурой. Никто не сможет остановить Тома Аспиналла.

Может быть, я предвзят. Может быть, я так говорю, потому что он мой товарищ. Может быть, я просто поддерживаю англичан. Называйте это как хотите, но я не думаю, что смотрю на мир сквозь розовые очки. Я действительно верю во все, что говорю.

Если Джонс уйдет, все будут говорить: «Он не хотел драться с Томом». Ты должен драться с лучшим проспектом. Выиграй пояс, победи GOAT [Стипе Миочича], а затем возьмись за топ-проспекта. А что еще остается? Если он сможет это сделать, то Джон Джонс, без сомнения, станет величайшим бойцом всех времен. Мне кажется, я достаточно убедительно излагаю свою позицию. Давай, Джон, поехали».

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.