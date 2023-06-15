Майкл Биспинг: «Оливейра не победит Махачева»

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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) не сможет одолеть чемпиона Ислама Махачева (24-1).
«Если посмотреть на Чарльза Оливейру сегодня, то этот человек способен нокаутировать любого, — сказал Биспинг в подкасте Believe You Me. — У него отличный тайский бокс, он агрессивен в клинче, хорош в джиу-джитсу. Он действительно верит в себя и готов идти на риск. Теперь, когда он немного говорит по-английски, у него прибавилась харизма. Этот парень — звезда. Прогноз на реванш с Махачевым? Я думаю, что Оливейра проиграет».
Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.
22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде на турнире UFC 280.