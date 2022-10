Майкл Биспинг считает Конора Макгрегора одиноким человеком

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) предположил, что Конору Макгрегору (22-6) бывает очень одиноко.

«Уровень славы, которого [Макгрегор] достиг, астрономический, — сказал британец на подкасте Believe You Me. — На этом уровне немало людей, но достичь такого уровня — большая редкость. Я знаю нескольких таких людей, и им бывает очень одиноко. Они никуда не могу выйти, они не могут доверять людям. Не знаю, похожая ли ситуация у Конора... У него нет комьюнити, но у него много поклонников».

Ранее Макгрегор и Биспинг вступили в словесную перепалку. Ирландский боец заявил, что он ворвется в дом Биспинга через парадный вход.