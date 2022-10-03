Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:09

Майкл Биспинг считает Конора Макгрегора одиноким человеком

Давид Хачатрян
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) предположил, что Конору Макгрегору (22-6) бывает очень одиноко.

«Уровень славы, которого [Макгрегор] достиг, астрономический, — сказал британец на подкасте Believe You Me. — На этом уровне немало людей, но достичь такого уровня — большая редкость. Я знаю нескольких таких людей, и им бывает очень одиноко. Они никуда не могу выйти, они не могут доверять людям. Не знаю, похожая ли ситуация у Конора... У него нет комьюнити, но у него много поклонников».

Ранее Макгрегор и Биспинг вступили в словесную перепалку. Ирландский боец заявил, что он ворвется в дом Биспинга через парадный вход.

Конор Макгрегор
0
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Диллон Дэнис уверен, что Шон О'Мэлли проиграет Яну на UFC 280

Стерлинг о бое Яна и О'Мэлли: «Это будет ужасная ночь для Петра»