Майкл Чендлер дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) предполагает, что чемпион организации в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) может победить чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1) судейским решением.

«Я большой фанат Волкановски, — сказал Чендлер в интервью MMA Junkie. — Он очень хорош. Он ведь будет меньше Ислама, верно? Мне кажется, что Волкановски выступит лучше, чем мы думаем. Когда он играл в регби, он весил 95 килограмм. Тело помнит это. Единственное, что не играет ему на руку — это его рост. В ударке Волкановски лучше. В скорости и мощи тоже. Если Ислам не сможет его перевести, то у Волкановски есть шанс забрать решением судей. Не думаю, что будет досрочная победа».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.