Майкл Чендлер дал прогноз на свой бой с Конором Макгрегором

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) обещает финишировать экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) ко второму раунду.

«За последнюю пару недель я насмотрелся на Конора, и понял, что собираюсь не просто его ударить, а ударить обеими руками и сделать все, что захочу, как стоя, так и на земле, и закончить бой ко второму раунду. Это мой прогноз, и я его реализую», — сказал Чендлер на пресс-конференции UFC.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.