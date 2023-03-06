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Сегодня, 11:35

Майкл Чендлер дал прогноз на свой бой с Конором Макгрегором

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) обещает финишировать экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) ко второму раунду.

«За последнюю пару недель я насмотрелся на Конора, и понял, что собираюсь не просто его ударить, а ударить обеими руками и сделать все, что захочу, как стоя, так и на земле, и закончить бой ко второму раунду. Это мой прогноз, и я его реализую», — сказал Чендлер на пресс-конференции UFC.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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