Майкл Чендлер обратился к Конору: «Где, черт возьми, этот парень?!»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) отреагировал на слухи, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) может не выйти против него на бой из-за обвинений в изнасиловании и отсутствия в пуле USADA.

«Ладно, ребята, вы все видели новости: Конора нет в пуле USADA, — сказал Чендлер в соцсетях. — Осталось сто семьдесят девять дней до 16 декабря, которое должно стать последним pay-per-view в этом году. И, как ни комично, сегодня USADA появляется у моей двери».

Также Чендлер добавил: «Где, черт возьми, этот парень?!»

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они должны провести друг с другом бой.

