Майкл Чендлер рассказал, при каком условии он подерется за титул чемпиона в 2024 году

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) заявил, что ему обязательно нужно побеждать экс-чемпиона ?в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), чтобы стать претендентом на титул чемпиона.

«Я считаю, что мы оба обязаны победить, — сказал Чендлер в интервью MMA Fighting. — Мне нужно продолжать заявлять о себе как об одном из лучших легковесов в мире. Ни у кого не было такого плотного графика сразу после прихода в UFC, как у меня, и это то, о чем я просил. Это то, чего я хотел. Это то, что, как мне кажется, Конор увидел во мне. Ему нужен хороший оппонент, чтобы провести самый большой бой на самой большой арене. Это победа для нас обоих.

Я должен победить Конора, чтобы продолжить легитимизацию себя как парня, который должен быть в Зале славы UFC, как парня, который все еще может бороться за титул чемпиона UFC в 2024 году. Я тот парень, который должен быть на самой большой, самой яркой сцене и выступить как можно лучше. Это то, что я должен сделать".

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.