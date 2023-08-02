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Сегодня, 13:30

Майкл Чендлер: «Гейджи победит Махачева и станет чемпионом UFC»

Давид Хачатрян
Джастин Гейджи.
Фото USA Today Sports
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) считает, что ни чемпион легкого веса Ислам Махачев (24-1), ни экс-чемпион Чарльз Оливейра (34-9) не справятся с Джастином Гейджи (25-4).

«Джастин Гейджи больше не является просто любителем подраться, который выходит на арену, чтобы просто подраться, — заявил Чендлер на своем канале на YouTube. — Джастин Гейджи стремится завоевать титул чемпиона, и я думаю, что у него получится.

Я думаю, что Джастин станет чемпионом UFC в легком весе в первом квартале следующего года. Он победит Ислама [Махачева]. Я думаю, что он победит [Чарльза] Оливейру. Джастин полностью изменился. У него все для этого есть, у него есть кардио, скорость, мощь, у него отличная борцовская защита. У него и раньше были все эти качества. Но теперь, когда он оттачивает эти навыки, любому будет сложно его победить».

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
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