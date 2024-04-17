Майкл Чендлер: «Никто не олицетворяет пояс BMF так, как я»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) заявил, что именно он должен драться за титул BMF.

«Снимаю шляпу перед Максом, — сказал Чендлер в интервью TheMacLife. — Макс — парень, с которым я бы с удовольствием подрался за этот пояс. Конечно, у меня есть соперник, но, блин, я бы с удовольствием подрался за этот пояс BMF и за пояс в легком весе.

Наверное, мой самый большой недостаток в том, что я не самый лучший саморекламщик. Но никто не олицетворяет пояс BMF так, как я. Поэтому мой следующий бой скажет за меня. Я уверен, что люди будут говорить о поясе BMF, когда я одолею Конора в июне».

Конор Макгрегор (22-6) и Чендлер подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.