Майкл Чендлер: «Я уверен, что прикончу Конора во втором раунде»

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) предполагает, что победит экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) досрочно.

«Мы с Конором оба начинаем очень быстро, — сказал Чендлер в интервью ESPN. — Клетка закроется, Брюс Баффер объявит нас, раздастся гудок, и мы оба встретим друг друга в центре октагона, пытаясь заставить друг друга сделать шаг назад.

Конор занимает широкую стойку, чтобы проецировать свой дух. Я больше похож на ракету, летящую на тебя. Я сразу заставлю тебя почувствовать мое присутствие, я захочу схватить тебя.

Если он попадет, то это будет тяжелая ночь для меня. Если я попаду, то это будет тяжелая ночь для него. Вопрос лишь в том, кто из нас сможет это сделать. Я намерен вцепиться ему в лицо, заставить его сделать шаг назад. Он будет чувствовать мое присутствие с самого начала боя. Если я захочу поднять его и повалить, я смогу поднять его и повалить, избить и добиться сабмишна. Я уверен, что покончу с Конором во втором раунде. Это мое мнение.

Я представляю, как наношу ему оверхенд с правой руки или левый хук. Я думаю, что немного измотаю его, нанесу сильный удар во втором раунде и уничтожу".

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.