Майкл Чендлер оценил выступление Оливейры в бою с Дариушем: «Настоящий зверь»

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) уверен, что в будущем проведет реванш с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9).

«Чарльз Оливейра — настоящий зверь. В конечном итоге я надеюсь снова разделить с ним октагон. Я бы с удовольствием провел с ним реванш. В бою против Дариуша он выглядел совершенно великолепно. Снимаю перед тобой шляпу, Чарльз. Пусть хранит тебя бог. Увидимся на вершине», — сказал Чендлер на своем YouTube-канале.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.