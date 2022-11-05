Майрбек Хасиев: «Думаю, что UFC Петра Яна не отпустит, но если он будет свободным, я переговорю с ним об ACA»

Основатель ACA Майрбек Хасиев признался, что ему было бы интересно вернуть бойца Петра Яна. Однако, по его мнению, UFC не отпустит россиянина.

«Конечно, нам было бы интересно возвращение Петра Яна. Задайте любой лиге вопрос, задайте Хабибу, спросите у Камила. Естественно, Петр Ян — это топовый боец, не нашей лиги или какой-то лиги, это топовый боец мирового уровня, кто бы что ни говорил. Я считаю, что его засудили и считаю, что именно в политическом плане, упором именно на политику его и засудили. Мое мнение, я никому его не навязываю. Конечно, это желанный боец для любой лиги, я уверен, что UFC его, скорее всего, не отпустит. Не отпустит в каком плане — держать насильно не будут, просто предложение будет очень солидным и он останется. Но если вдруг по каким-то причинам он будет свободным, — естественно, я переговорю с ним на эту тему. У меня прямая связь с ним, общаемся без проблем.

Было ли общение с ним послу турнира? До боя было. Мы гуляли, у меня был VIP-проход, куда хочу, иду. И естественно, наткнулся на Петра с сыном, пообщались. Он мне сказал, что я хорошо выгляжу. Я сказал, что молодые наглые стали, поэтому стараюсь быть в форме. Понял, о чем я говорю, да? Пошутили с ним, пообщались. Отличный парень, я всегда говорил, что он мне нравится, отличные мужские качества. Когда он с нами сотрудничал, у него и его команды была конкретика, сказал-сделал. Вот такие ребята мне нравятся», — сказал Хасиев.