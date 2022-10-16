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Сегодня, 06:10

Грассо победила Араужо единогласным решением на турнире UFC Fight Night 212

Руслан Минаев

Мексиканка Алекса Грассо победила бразильянку Вивиан Араужо единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 212 в городе Энтерпрайз (Невада), США.

После 5 раундов поединка, который проходил в найлегчайшем весе судьи насчитали: 50:45, 49:46, 49:46 в пользу Грассо.

29-летняя спортсменка одержала четвертую победу подряд. У 35-летней Араужо — 3 поражения в последних шести поединках.

В соглавном бою вечера, который проходил в легчайшем весе Джонатан Мартинес победил Каба Свонсона техническим нокаутом (удары ногами).

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Мартинес техническим нокаутом победил Свонсона в со-главном поединке UFC Vegas 62