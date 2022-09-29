Хавьер Мендес: «Махачев — самый универсальный боец в истории легкого дивизиона»

Тренер россиянина Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес считает спортсмена самым всесторонне развитым бойцом в истории легкого дивизиона UFC.

«Ребята, вы не знаете, с чем имеете дело. Все, кто имел дело с Исламом, думали, что они могут добиться успеха. Ислам — всесторонне развитый боец. Я официально заявляю, что Ислам — самый универсальный боец в истории легкого дивизиона.

У него лучшая защита, лучший удар, он везде лучше. Когда-то я думал, что самым универсальным бойцом является Фрэнк Шемрок. Но для меня Ислам — самый универсальный боец в истории легкого дивизиона».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.