Менеджер Аббасова жестко ответил на критику Бадаева

Шахрияр Аббасов, брат и тренер экс-чемпиона AMC Fight Nights Наримана Аббасова, ответил на интервью с Асланбеком Бадаевым, прокомментировав ситуацию вокруг подписания Наримана Аббасова в АСА.

«То, что сделал Асланбек — некрасиво. Он записал несколько интервью, но я хочу сказать, что человек должен следить за своими словами. Я тоже могу сказать: «Кто ты такой?». Бадаев говорит о том, что лиге АСА нужен Нариманн, а не Шахрияр. Теперь нам Асланбек не нужен. Что за детские разговоры? Бесит, что ты неправильно ведешь свою работу. Когда выходишь из салона Lexus, сотрудники просят тебя оценить работу консультантов по десятибалльной шкале. Тут то же самое. Я оцениваю работу Бадаева на три балла из десяти. Пусть ему будет стыдно. Я первым не опускался до оскорблений, а сейчас я скажу, ты подлый», — приводит слова Аббасова MMA.Metaratings.ru.

Ранее руководство АСА заявило о том, что организация ведет переговоры с экс-чемпионом AMC Fight Nights в легком весе Нариманом Аббасовым. В одном из интервью на YouTube-канале «АСА» Асланбек Бадаев заявил, что переговоры сорвались по причине того, что команда Аббасова подписала контракт с лигой Naiza.