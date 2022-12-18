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Сегодня, 13:12

Менеджер Емельяненко — о конфликте с Исмаиловым: «Он меня отвел в отдельную комнату, и мы с ним ругались»

Менеджер Емельяненко рассказал о конфликте с Исмаиловым
Руслан Минаев
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Никита Бурчак, менеджер известного российского бойца Александра Емельяненко, рассказал о конфликте с Магомедом Исмаиловым. Перепалка произошла во время турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» главным боем которого было противостояние Емельяненко и блогера Святослава Коваленко.

«Во время турнира у нас был конфликт с Магой. Он меня отвел в отдельную комнату и закрыл дверь. Его братишка стоял на охране, он сказал не снимать. И мы минут 15 с ним жестко ругались — рамс, короче, был с ним конкретный. Из-за чего ругались пока не скажу. Придет время и все узнают, о чем был этот жаркий спор», — цитирует менеджера MMA.Metaratings.ru.

По данным источника, во время диалога в комнату зашел Николай Валуев, после чего инцидент завершился.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-zestko-predyavil-menedzeru-emelyanenko-vo-vremya-turnira-boicovskogo-kluba-ren-tv-57010/
Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
ММА
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