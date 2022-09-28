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28 сентября, 14:30

Менеджер Емельяненко: «Саша рвется в бой. Никаких настроений загуливать нет»

Давид Хачатрян

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко (28-9) Никита Бурчак в интервью «СЭ» сообщил, что «Феникс» готов как можно скорее провести очередной бой.

«Сейчас мы созваниваемся с Сашей, никаких проблем нет, — отметил Бурчак. — Раз пять меня спросил: давай организовывать бой. Рвется в бой дальше. Вообще никаких настроений загуливать нет».

В последнем поединке, который состоялся 24 сентября на турнире Hardcore Boxing, Емельяненко уступил Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде. Бой проходил по правилам бокса.

Александр Емельяненко
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