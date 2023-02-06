Менеджер Бивола рассказал, кто может стать следующим соперником бойца

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, когда состоится следующий бой боксера.

«В мае-июне Дмитрий вероятней всего проведет защиту своего титула. Вероятно, бой пройдет в США. Есть предложения снова провести бой в Эмиратах, но пока это на начальных стадиях. По поводу соперника, реально обсуждается кандидатура Джошуа Буатси. Англичанин, выходец из Ганы. Есть мексиканец Мунгия, но все может поменяться, могут появиться какие-то серьезные предложения на бой с Бетербиевым, или реванш с Канело. Думаю, что в скором времени сможем дать больше информации», — приводит слова Корнилова «Спорт День за Днем».

Бивол провел в профессиональном ринге 21 поединок. Во всех одержал победы. Провел пять успешных защит титула чемпиона мира по версии WBA Super.

Джошуа Буатси выиграл все 16 поединков (13 — нокаутом). Он является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. В 2016 году британец завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

Хайме Мунгии провел 41 поединок. Все бои выиграл (33 — нокаутом). В 2018-19 годах удерживал титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе.