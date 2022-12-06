Али Абдель-Азиз: «Хочу, чтобы Гэтжи посадил Конора в инвалидную коляску»

Менеджер Джастина Гэтжи (23-4) Али Абдель-Азиз сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) не согласится драться с топовым бойцом.

«Я хочу, чтобы Джастин Гэтжи уничтожил Конора Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску, — сказал Али Абдель-Азиз в интервью Schmo. — Я бы на это с удовольствием глянул. Без разницы, в каком весе он хочет драться. Он может пить столько стероидов, сколько хочет, но мы же понимаем, что он больше не хочет жестких боев. Он хочет легких поединков. Вряд ли он согласится на бой с Джастином Гэтжи».

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.