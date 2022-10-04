Менеджер Чимаева опроверг слухи о проблемах бойца с передвижением

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Менеджер непобежденного полусредневеса UFC Хамзата Чимаева (12-0) Махди Шаммас опроверг слухи о проблемах бойца с документами из-за аннулированного паспорта, информирует журналист ESPN Бретт Окамото.
По словам Шаммаса, 28-летний спортсмен находится в России, но у него нет никаких проблем с передвижением и он может выехать из страны.
Ранее бразильский портал Combate сообщил, что Чимаев не может вылететь из России в связи с частичной мобилизацией.
10 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе шведский боец чеченского происхождения задушил Кевина Холланда в первом раунде.