Менеджер Емельяненко: «Александр выпил впервые с лета»

Менеджер Александр Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал скандальное видео своего клиента.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Александра не пустили в торговый центр в Москве «из-за задумчивого состояния».

«Надо жить так, чтобы из-за того, что тебя не пустили в ТЦ, сотрясся весь интернет, — сказал Бурчак «СЭ». — Вообще ничего сверхъестественного не увидел. Александр расслабился, скажем так, и не совсем понимаю, почему он не может себе этого позволить, исходя из реакции в интернете».

«Ну, выпил человек, и что? Человек со стороны даже решил не помочь, с учетом того, очевидно, он его узнал, раз его снимал на видео, а как крыса со спины вот это снял, чтобы выложить и сказать: «Смотрите, человек выпил». Очень странное поведение. Но ничего такого не произошло. Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить».

«У нас нет подписанного контракта на бой. Сейчас январь, праздники, и впервые за эти праздники Александр немного расслабился, а чуть ли не весь Интернет просит его закодировать».

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.