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Сегодня, 16:37

Менеджер Емельяненко: «Александр звонит и говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция»

Давид Хачатрян
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, прокомментировал «СЭ» видео, на котором боец был замечен в аэропорту в нетрезвом состоянии.

 

«Я самый первый узнал об этом, — сказал Бурчак. — Должна была быть посадка, я звонил Саше, в столице он или нет, и он мне говорит: «Никитос, я тут чуть не там пописал, ко мне идет полиция» и кладет трубку. После этого начались мной оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к тому, что все в порядке, Саша в аэропорту.

Думали, что инцидент, которого толком не было, потому что никто претензий не предъявлял, пройдет незамеченным. Но рядом оказалась одна мадам, которая решила на этом хайпануть, и накрутила туда драмы, каких-то подробностей. Задача была привлечь к себе максимальное внимание, она это сделала, и, судя по комментариям под ее постами, лучше бы она этого не делала, потому что внимание не самое лучшее получилось».

 
Александр Емельяненко. «Александр раскаивается и приносит извинения». Емельяненко справил нужду в аэропорту — в неположенном месте

Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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