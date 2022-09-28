Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

28 сентября, 14:00

Менеджер Емельяненко назвал имя следующего соперника Александра

Давид Хачатрян

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» рассказал, что наиболее логичным боем для спортсмена является поединок с Антонио «Бигфутом» Сильвой на Hardcore.

«Я бы сейчас посмотрел его [Емельяненко] бой с Бигфутом, — сказал Бурчак. — Это самое логичное продолжение, потому что люди сейчас не воспримут какой-то серьезный бой. Допустим, с Харитоновым. Скажут: «Вы что вообще такое творите?» Бигфут идет на серии поражений. Мне кажется, что он более чем по силам Саше. Это история. С тем же Федей, фамилией. Там он сможет показать свою реальную форму.
Логичнее бы было продолжить карьеру в Hardcore, потому что она [работа] достаточно продуктивная. У ребят хорошее медиа, хорошая поддержка, хорошие финансы. Они могут потянуть, организовать такой бой. Более того, они уже прогревали этот бой на одном из турниров, когда Саша был комментатором. Поэтому логичнее всего именно этот поединок».

В последнем поединке, который состоялся 24 сентября на турнире Hardcore Boxing, Емельяненко уступил Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде. Бой проходил по правилам бокса.

Александр Емельяненко
3
1
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Менеджер Емельяненко рассказал, почему Александр не будет завершать карьеру

Марлон Мораес вернулся из отставки ради контракта с PFL