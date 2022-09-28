Менеджер Емельяненко назвал имя следующего соперника Александра

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» рассказал, что наиболее логичным боем для спортсмена является поединок с Антонио «Бигфутом» Сильвой на Hardcore.

«Я бы сейчас посмотрел его [Емельяненко] бой с Бигфутом, — сказал Бурчак. — Это самое логичное продолжение, потому что люди сейчас не воспримут какой-то серьезный бой. Допустим, с Харитоновым. Скажут: «Вы что вообще такое творите?» Бигфут идет на серии поражений. Мне кажется, что он более чем по силам Саше. Это история. С тем же Федей, фамилией. Там он сможет показать свою реальную форму.

Логичнее бы было продолжить карьеру в Hardcore, потому что она [работа] достаточно продуктивная. У ребят хорошее медиа, хорошая поддержка, хорошие финансы. Они могут потянуть, организовать такой бой. Более того, они уже прогревали этот бой на одном из турниров, когда Саша был комментатором. Поэтому логичнее всего именно этот поединок».

В последнем поединке, который состоялся 24 сентября на турнире Hardcore Boxing, Емельяненко уступил Вячеславу Дацику нокаутом на 13-й секунде. Бой проходил по правилам бокса.