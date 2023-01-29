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ММА

Сегодня, 16:10

Менеджер Емельяненко не исключил, что Федор проведет боксерский бой с Джейком Полом

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен рассказал, что после завершения карьеры в ММА российский боец может попробовать силы в боксе.

— Есть ли шанс, что Федор все-таки продолжит карьеру после Бейдера? Что должно произойти для этого?

— Нет, он сказал, что это его последний бой и что он закончит с ММА, — сказал Миллен в интервью «СЭ». Но кто знает, может быть, он попробует бокс. Даже в США, потому что Джейк Пол ищет оппонента, так что, возможно, мы подеремся с Джейком Полом по правилам бокса. Посмотрим, что получится. Федор хочет провести время со своей прекрасной семьей, потому что дети растут очень быстро. Я буду скучать по боям Федора. Когда он дерется, у меня ощущение, что дерется мой младший брат.

В ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.

Джерри Миллен, Федор Емельяненко, Дана Уайт. «Готов драться с Даной Уайтом по ММА». Американский менеджер Федора: большое интервью
Федор Емельяненко
ММА
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