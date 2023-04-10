Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:05

Менеджер Емельяненко — о третьем брате Иване: «Он рвется в бой»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, сообщил, что брат Федора и Александра Иван готов начать карьеру бойца.

 

«Он рвется в бой даже чуть быстрее, чем надо, потому что тренировки должны проходить от меньшего к большему, чтобы плавно втекать в процесс, — сказал Бурчак «СЭ». — Я так понимаю, у него давно в голове сидела мысль о том, чтобы выступить. Братья как никак, смотрел за их [Федора и Александра] боями.

Он бежит больше, чем надо, круговую тренировку с гирями и турниками делает. На следующий день он такой: «Что-то я борщанул». Сейчас задача его в правильное русло [направить]. Сегодня в зале проверят его функционал, и будут принимать решение о конкретном плане тренировок».

Иван Емельяненко может дебютировать 26 мая по правилам MMA на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он тренировался с братьями, он не просто Иван, который встал с дивана и никогда ничего не видел. Он выступал, дрался, он в теме. Более того, он следит за текущей обстановкой в мировом MMA.

У него техника рук больше похоже на Сашину, у него хорошо поставленные руки. Борьба, насколько я понял, это не сильная его сторона, но руки у него летят хорошо. Понятно, что не «вау», но хорошо для человека, который не выступал 10 лет. Он худой, вытянутый, достаточно высокий, 92 килограмма. Если он возьмется серьезно, то это потенциально очень хороший боец в российском MMA», — заявил Бурчак.

Иван Емельяненко
0
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Емельяненко: «Один удар от Дацика просто ерунда. С Сашей поинтереснее истории происходят»