Менеджер Емельяненко — о третьем брате Иване: «Он рвется в бой»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, сообщил, что брат Федора и Александра Иван готов начать карьеру бойца.

«Он рвется в бой даже чуть быстрее, чем надо, потому что тренировки должны проходить от меньшего к большему, чтобы плавно втекать в процесс, — сказал Бурчак «СЭ». — Я так понимаю, у него давно в голове сидела мысль о том, чтобы выступить. Братья как никак, смотрел за их [Федора и Александра] боями.

Он бежит больше, чем надо, круговую тренировку с гирями и турниками делает. На следующий день он такой: «Что-то я борщанул». Сейчас задача его в правильное русло [направить]. Сегодня в зале проверят его функционал, и будут принимать решение о конкретном плане тренировок».

Иван Емельяненко может дебютировать 26 мая по правилам MMA на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он тренировался с братьями, он не просто Иван, который встал с дивана и никогда ничего не видел. Он выступал, дрался, он в теме. Более того, он следит за текущей обстановкой в мировом MMA.

У него техника рук больше похоже на Сашину, у него хорошо поставленные руки. Борьба, насколько я понял, это не сильная его сторона, но руки у него летят хорошо. Понятно, что не «вау», но хорошо для человека, который не выступал 10 лет. Он худой, вытянутый, достаточно высокий, 92 килограмма. Если он возьмется серьезно, то это потенциально очень хороший боец в российском MMA», — заявил Бурчак.